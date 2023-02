Cavaticcio, rinasce la centrale "Dall’impianto idroelettrico energia pulita per la città"

La centrale idroelettrica del Cavaticcio riprenderà a funzionare entro la fine dell’anno. La struttura – che si trova nel sottosuolo di largo Caduti del Lavoro, tra le vie Marconi e Azzo Gardino – con 1 MegaWatt è il più grande impianto all’interno di un centro storico in Italia.

Una a volta rimessa in funzione, spiegano Comune e Consorzio canale Reno, a centrale "consentirà di produrre energia pulita per la città". Grazie al salto di 15 metri che il canale compie in quel punto, l’impianto sarà in grado di produrre energia pulita incrementando la produzione della città di circa 2.000 MWh all’anno.

I lavori di restauro partono martedì. Permetteranno di "adeguare la macchina alle attuali portate del canale, condizionate dai cambiamenti climatici, ma anche di ammodernare il sistema di controllo, automazione e monitoraggio degli organi di regolazione, nell’ottica di ottimizzare sia la produzione energetica che la gestione del reticolo idraulico cittadino".

Questo intervento – promosso, finanziato e attuato dal Consorzio Canale Reno proprietario della centrale attraverso al sua società di gestione Gacres srl, "si pone in linea con gli obiettivi del Climate City Contract, recentemente lanciato dall’amministrazione comunale nell’ambito della Missione Ue ‘100 città a impatto climatico zero entro il 2030’, che ha visto Bologna tra le città selezionate dalla Commissione europea per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, venti anni prima rispetto agli obiettivi Ue".

La durata stimata dei lavori è di otto mesi: fino al 17 ottobre. Nella prima fase, di circa un mese, il corpo della turbina, dal peso di decine di tonnellate, verrà smontato ed estratto dal sottosuolo. Interverranno quindi "imponenti autogru, per le quali saranno allestiti appositi basamenti e appoggi". Una volta estratta, la turbina sarà portata fori città con un mezzo speciale, nell’officina in cui verrà revisionata.

Per i successivi 4 mesi il cantiere resterà in condizioni di quasi inattività. A inizio luglio è prevista la reinstallazione della turbina revisionata con speciali autogru. Si stimano circa 4 settimane di lavori. Seguiranno le attività di collegamento dei sistemi di controllo e automazione e infine il collaudo.

Fino al 17 marzo, nella zona interesssata dai lavori sono previste modifiche alla circolazione. Via Azzo Gardino viene chiusa all’incrocio con largo Caduti del Lavoro; ed è previsto il divieto di transito tra via Castellaccio e largo Caduti del Lavoro, eccetto i mezzi adibiti ai lavori.

In largo Caduti del Lavoro c’è il divieto di transito tra via Azzo Gardino e il civico 4, sempre eccetto i mezzi adibiti ai lavori.

In via Azzo Gardino è introdotta la direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio con via Castellaccio, eccetto i mezzi adibiti ai lavori.