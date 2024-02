Cavazzoni: "Si nasce senza le istruzioni"

’La vita è uno spettacolo teatrale incessante, senza rispetto per gli elementari diritti sindacali’, ’Se riuscite vivete da cinici a piedi o in auto’, ’Le 7,093 fidanzate che uno ha in teoria’. Ma anche ’Le lotterie sono un guaio e vincere è sempre una disgrazia’ e ’Prima di vivere occorrerebbe una vita in prova’. Ecco alcuni dei tanti paragrafi che compongono gli otto capitoli del ’Manualetto per la prossima vita’ (Quodlibet) , l’ultima fatica di Ermanno Cavazzoni, la cui riflessione su vita e morte, è iniziata 52 anni, 3 mesi e 2 giorni fa. Lo scrittore presenta il libro oggi alle 18 in Salaborsa.

Cavazzoni, nel suo ’Manualetto’ lei parla del senso della vita: qual è?

"In questo libricino di metafisica fantastica, mi viene da dire, che paradossalmente riflette sulle questioni fondamentali dell’umanità, parlo del senso della vita, a mio parere nessuno. E mi chiedo se per caso, non sarebbe stato meglio darci una vita precedente in prova, per avere qualche vantaggio. Come quando uno prende la patente e deve esercitarsi, per guidare bene. Rifletto sulla vita e sulla morte, su come sarebbe se fossimo immortali, se non avessimo stampigliata la data di scadenza, cioè di morte, come l’hanno stampigliata anche le mozzarelle".

Il Manualetto servirà per la prossima vita, per questa, invece, ormai è un po’ tardi?

"Sì, ormai qui abbiamo già fatto tutti gli errori che potevamo fare e quando abbiamo invece capito come si dovrebbe vivere, arriva il momento di andare nell’aldilà, che poi di aldilà ce ne sono tanti e sono tutti insensati".

Perché?

"Perché stare a cantare in coro come dice il Cristianesimo, non sembra una bella prospettiva. Oppure avere le 72 vergini come dice l’Islam, mi sembra molto defatigante. Se uno deve soddisfare 72 vergini ogni settimana, che poi tornano ad essere vergini al lunedì, ecco, poverette loro e chi finisce in quell’aldilà".

Il suo Manualetto è pervaso di grande sense of humor, è un allineamento al senso della vita?

"La vita è comica. Pensi come lei è venuta al mondo. È stata buttata nel mondo che è come un teatro, dove però già gli attori recitavano e lei è stata buttata in una parte, in una famiglia, senza saperne niente. Qualunque cosa fa è la sua parte e recita. C’è il pubblico che guarda e lei in qualche modo deve recitare e questa è una situazione estremamente comica a mio parere. Recitare senza sapere né che commedia è, né che parte è la sua e un essere non può far altro che non capire. O capire solo alla fine, qualcosina. La vita è sempre una commedia scombinata".

Se lei avesse la possibilità di leggere il suo manuale nella prossima vita, che ruolo sceglierebbe?

"Ho messo in copertina un coccodrillo, magari se diventassi un coccodrillo sarei forse più contento. Mi piace il Nilo, l’ho visto, le acque sono tiepide, uno sta lì, ogni tanto mangia un cervo, un capriolo. Ha la pelle molto dura, anche il leone è difficile che lo attacchi".