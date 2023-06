Cavazzoni studia le vite ’inutili’ dei senzatetto

"Durante un festival mi sono ritrovato a parlare con Vinicio Capossela dell’Ariosto e Sergio Maifredi, vedendoci e ascoltandoci, ha pensato di coinvolgermi in questo lavoro, invitandomi subito a Genova". Ermanno Cavazzoni è ospite al Biografilm e racconta com’è iniziata l’avventura di ’Vite non calcolate’, film di Sergio Maifredi che verrà trasmesso oggi alle 20,30 al Lumière. Cavazzoni è da sempre attratto dal cinema e afferma di aver detto ‘no’ a Fellini (partendo dal suo libro "Il poema dei lunatici" scrisse col maestro riminese soggetto e sceneggiatura del film "La voce della luna") ma di aver accettato questo invito "perché dovevo fare me stesso e non ho dovuto recitare".

Il suo ruolo è quello di un ex professore in un momento buio della sua vita, alla ricerca di un nuovo posto nel mondo, che diviene narratore di riflessioni sull’esistenza ("È già tutto scritto o il destino è un caso?") e poi di esistenze, quelle che fa emergere al Boschetto, un’antica Abbazia che ospita senzatetto, per lo più persone cui la vita aveva riservato cose positive "finché un giorno…". "Mi incuriosisco di tutti i posti che accolgono persone vicine all’Alzheimer, un traguardo che un tempo non si raggiungeva perché si moriva più giovani – racconta Cavazzoni, reggiano di origine ma bolognese da una vita, anche se ammette di non aver mai sentito come veramente sua, la nostra città – e poi ho trovato questo monastero davvero bello, non restaurato e con tutto il tempo addosso, come piace a me, dove vivono queste persone cadute in disgrazia che non sono tristi, come ci si potrebbe aspettare e come spesso succede in questi posti".

E aggiunge, ricordando dopo che ha lavorato a un progetto filmico sui senzatetto di Bologna: "Io mi identifico molto con queste persone definite da molti come inutili, e infatti il testo che ho scritto nasce da mie personali sensazioni che fra un po’ sarò inutile anch’io, anche se penso che tra un po’ saremo tutti inutili, perché questo prolungamento della vita che c’è da qualche decennio e al quale non corrisponde una qualità, promette una fine orribile, sia per malattia sia per solitudine, perché non c’è più la grande famiglia che confortava e rendeva utile la persona anziana".

E quindi: "Non è importante quanto si vive ma cosa si fa in vita". Parlare di morte, preoccuparsi della morte oggi, nella società di esistenze ai cento all’ora che si percepiscono come eterne, potrebbe sembrare fuori luogo: si tratta invece di una grande intuizione. Ed ecco Le ‘vite non calcolate’, poi, espressione tratta da un verso della poesia "Una vita all’istante" di Wislawa Szymborska, che sono quelle di chi vive oggi in questo luogo antico, che fin dal ‘400 offre riparo a chi chiede aiuto dopo uno smarrimento o un rovescio di fortuna. E chi lo attraversa può scoprire l’inaspettato.

Benedetta Cucci