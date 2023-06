Cavedagna (Fd’I): "Ennesima vittima Servono telecamere"

Lo stupro avvenuto sabato a Ozzano solleva polemiche. "Ancora una violenza sessuale ai danni di una giovane donna il cui autore è, di nuovo, un extracomunitario o, per come sarebbe definito dalla sinistra “una risorsa per il Paese” – scrive Stefano Cavedgna, capogruppo di Fdi –. Una risorsa piuttosto discutibile di cui l’Italia e gli italiani non hanno bisogno e che è stata assicurata alla giustizia solo grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nell’area in cui è avvenuto lo stupro. Telecamere che la Giunta Lepore continua a non volere installare ma che, ormai è chiaro, sono un fondamentale presidio di sicurezza. Alla giovane donna va tutta la nostra solidarietà, così come il nostro ringraziamento va alle forze dell’ordine che hanno arrestato il suo stupratore".