Cavini: "Risvegliamo nei ragazzi il sogno di fare impresa"

"Coltivare competenze, generare futuro". Questo è il "talento" delle imprese, secondo l’assemblea regionale di Cna Emilia-Romagna radunatasi ieri al teatro Arena del Sole a Bologna. Un appuntamento dedicato al valore delle competenze e dell’innovazione come motori di crescita del sistema produttivo regionale e nazionale. "Dobbiamo avere coraggio e far venire ai nostri ragazzi il sogno di fare impresa", apre Paolo Cavini, presidente Cna Emilia-Romagna. Cavini lancia, quindi, un "messaggio di positività", anche se riconosce il momento complesso: "I giovani sono il nostro futuro. Ma anche il tema casa è importantissimo, le attività creino le condizioni per aumentare gli alloggi". Questo il quadro delineato da Cna. Poi interviene Michele de Pascale, presidente della Regione, che poco più di un anno fa era intervenuto all’assemblea del 2024 a un mese dalle elezioni, dove ha vinto contro Elena Ugolini, anch’essa nella platea dell’Arena del Sole ieri. Per questo "cos’è cambiato in un anno?" è la domanda che molti fanno al presidente. Che risponde: "I temi su cui lavoriamo sono difesa della manifattura, turismo, edilizia sanitaria e un piano casa", dice. Così l’Emilia-Romagna "vuole essere un grande motore di investimenti e cerca di compensare un’assenza nazionale delle politiche per lo sviluppo", continua de Pascale. E fa poi un esempio: "Il Ponte sullo Stretto rischia di avere un impatto sul Pil pressoché nullo. In questo momento, la stessa cifra se investita nella manifattura darebbe una risposta, bisogna creare lavoro e occupazione", chiude de Pascale.

"Bene" guardare al futuro anche secondo Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze. "È importante avere uno sguardo positivo – dice -. Il lavoro che stiamo facendo sui talenti e sul merito sarà uno strumento di crescita. Fidiamoci dei giovani". Il dibattito è tra Albano e Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione. "Come affrontare la demografia e riportare nel nostro Paese i talenti è un tema strategico. Molte imprese hanno il problema del passaggio generazionale, dobbiamo fare attenzione perché tanti rischiano di perdere le competenze", dice Colla. Le conclusioni sono state affidate al presidente nazionale di Cna, Dario Costantini. "Oggi più che mai abbiamo la necessità di guardare 25 anni avanti", racconta. Ma sono due gli argomenti che Costantini attenziona in particolare, "calo demografico e integrazione". Quindi "è il momento di opacizzare questi estremisti – chiude -. Le imprese chiedono serietà". L’assemblea si è chiusa con i riconoscimenti alle imprese e il premio Cna Emilia-Romagna 2025, vinto da Gloria Tinaburri, 16 anni, piacentina, promessa dell’equitazione: a pochi chilometri dal traguardo, ha interrotto la sua gara dei campionati del mondo endurance per prestare soccorso a una concorrente inglese caduta da cavallo.

g. d. c.