Cavo danneggiato, chiusa la galleria

A causa di un cavo danneggiato, è rimasta chiusa in entrambi i sensi per tutto il pomeriggio di ieri la galleria di Riola lungo la statale 64 Porrettana, fra Vergato e Marano di Gaggio Montano. Il cavo che penzolava dalla volta del tunnel è stato segnalato attorno a mezzogiorno di ieri da alcuni automobilisti di passaggio e le operazioni di messa in sicurezza e riparazione si sono protratte fino a sera, anche per la necessità di verificare tutta la linea. Sul posto, oltre al personale dell’Anas e ai vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell’ordine per dare supporto alla viabilità. Il traffico è stato dirottato lungo il vecchio tracciato della statale, attraverso l’abitato di Riola. Il cavo tranciato fa parte del sistema di areazione della lunga galleria e le cause del danneggiamento sono in corso di verifica. Se qualche automobilista avesse riportato danni al mezzo urtando il cavo penzolante può aprire una pratica di sinistro rivolgendosi all’Anas.