Cavo tranciato, famiglie senza telefono e web

"Tuuu. Tuuu. Tuuu". Piange il telefono in via Lido a Casalecchio. Più di 40 famiglie da oltre di due mesi, dal 7 luglio scorso, hanno i telefoni muti e, fatto ancora più preoccupante, sono senza connessione Internet. Nel condominio ’orizzontale’ di villette a schiera di questo quartiere esclusivo, nato 50 anni fa tra i capannoni dell’ex Hatù e l’arenile del Lido, abitano soprattutto professionisti, medici, amministratori delegati di imprese, rappresentanti di società estere. E per i quali telefono e connessione Internet sono elementi fondamentali per il lavoro.

"Nella giornata del 7 luglio scorso – racconta Stefano Santinello, da qualche anno residente in via Lido – nelle nostre case di botto è venuta a mancare la linea telefonica e quella Internet, la linea della videosorveglianza e quella degli allarmi anti intrusione. Fuori uso anche il telecontrollo ospedaliero installato per alcuni residenti che, da remoto, dagli ospedali cittadini, tiene monitorato il loro precario stato di salute". Cosa era successo? "Operai della ditta InRete – risponde Santinello – stavano riparando la rottura di un tubo del gas in via Lido. Nel corso dei lavori hanno tranciato un fascio di doppini telefonici. Risultato: isolate circa 40 famiglie della zona". A questo punto è scattato il gran gioco dello scaricabarile che dura ancora oggi. "Il giorno dopo – prosegue Santinello che con i residenti danneggiati il 24 luglio scorso ha presentato un esposto ai carabinieri di Casalecchio – finita la riparazione sul tubo del gas, gli operai hanno richiuso la buca, seppellendo con questo il cavo tagliato e che non era stato riparato. Tempo qualche giorno e abbiamo cominciato a tempestare di mail, lettere e pec il Comune e tutte le compagnie telefoniche alle quali siamo abbonati. Risposte: zero. Eccetto quella della ditta InRete che ammetteva il danno, ma che non poteva rimediare perché non aveva competenza. Avrebbe segnalato il problema alla Fiber Cop, la società che gestisce la rete telefonica".

Le beffe non arrivano da sole. "Già da qualche anno – rivela Santinello – in via Lido è arrivata anche la fibra. Ma nella nostra zona tutte le richieste di allaccio sono cadute nel nulla. Le compagnie non ci hanno ancora spiegato qual è il problema tecnico. Quindi, niente anche su questo fronte. E, dopo più di due mesi, nessuno si è fatto vivo per riparare il cavo". Anche il Comune di Casalecchio si sta interessando a questo caso kafkiano. "Abbiamo ricevuto la segnalazione dei cittadini – si legge in un laconico comunicato – e ci stiamo facendo parte attiva per aiutare le famiglie residenti in zona Lido in modo da ottenere la risoluzione del guasto alle linee telefoniche e di internet, sollecitando direttamente tutte le aziende coinvolte".

Nicodemo Mele