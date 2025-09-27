Cazzullo: "San Francesco incantava i bolognesi"

San Francesco è il primo italiano. È una figura fondativa della nostra identità, il vero precursore dell’umanesimo, quella corrente di pensiero che ha posto tutti gli uomini uguali davanti a Dio. Ha riconosciuto a tutti, anche agli ultimi, una dignità che deve sempre essere rispettata. E soprattutto San Francesco, Patrono d’Italia, è – diversamente dai santi fondatori di molti altri paesi – un santo di pace. Ecco il Francesco, il Primo Italiano (HarperCollins) di Aldo Cazzullo, che presenta l’ultimo volume oggi in piazza Maggiore alle 16.30, nel Festival Francescano.

Cazzullo, in cos’altro San Francesco è stato il primo italiano? "È stato il primo a scrivere una poesia in italiano, 800 anni fa, il Cantico delle Creature. Ha poi inventato il Presepe e influenzato la pittura: Giotto e gli altri artisti dell’epoca iniziarono a rappresentare paesaggi e creature amate, come fiori, frutti, piante, agnellini, animali e uccelli".

Cosa significa il Festival Francescano per lei? E che legame aveva il sano con Bologna? "È una grande emozione, perché amo molto Bologna, una città importante per Francesco: vi predicò più volte, incantando i bolognesi e convincendo le antiche famiglie in lotta a fare pace. Le sue prediche non erano semplici discorsi, ma vere e proprie rappresentazioni, con poesia, musica, danza, mimo: usava tutto il corpo come linguaggio, una rivoluzione teatrale".

Ha citato il ’Cantico delle Creature’, che quest’anno il Festival rilegge in chiave contemporanea, sottolineando i legami tra uomo, spirito e tecnologia. Quanto è attuale in questo San Francesco? "È attualissimo per due motivi: stiamo distruggendo i quattro elementi terreni, le piante, i fiori, gli animali: il cambiamento climatico esiste, non è un’ideologia. Poi c’è la tecnologia: siamo entrati nell’era della riproducibilità tecnica della vita, e la dignità umana, che per Francesco è centrale, oggi è minacciata. La connessione tra clonazione, biotecnologie e intelligenza artificiale potrebbe portare alla creazione di cyborgs, con capacità e intelligenza superiori alle nostre, che chissà se riusciremo a controllare. Fantascienza? Forse, ma anche avere il telefonino in tasca, ai tempi dei nostri nonni, lo sarebbe sembrato".

In questo contesto, quale eredità ci lascia San Francesco? "L’idea di uguaglianza tra gli esseri umani e la pace. E oggi il suo messaggio è ancora più urgente. Per questo inizio il libro scrivendo che uomini come lui nascono una volta ogni mille anni: tremila anni fa Buddha, duemila anni fa Gesù, ottocento anni fa Francesco. E rischiamo che di uomini così non ne nascano più, se si smette di seguire il suo esempio".

Papa Francesco ha sempre seguito le orme del Santo: secondo lei anche Papa Leone XIV si riconosce in questa visione? "Secondo me sì. Intanto, Leone era il nome del migliore amico di San Francesco. Poi, Prevost è un papa missionario: nato a Chicago, in uno dei luoghi più ricchi al mondo, ha lasciato tutto per andare a Chiclayo, in Perù, nella periferia di un paese povero. Anche se con uno stile più tradizionale, penso segua le orme di Papa Francesco".

Nel libro ci sono anche aspetti meno noti di San Francesco? "Ho lavorato molto sugli studi di Jacques Le Goff, Chiara Frugoni e Chiara Mercuri, che mostrano come la memoria di Francesco sia stata, in parte, edulcorata. Pensiamo alle stimmate: certo, un segno di santità, ma anche un modo per sottrarlo alla sua dimensione terrena, trasformandolo in un modello irraggiungibile e inimitabile. In questo modo, la Chiesa e i laici si sono di fatto “autorizzati” a continuare ad accumulare denaro e potere. Non a caso Bonaventura da Bagnoregio (capo dell’ordine dei Francescani nel 1200 ndr) scrisse la biografia ufficiale del Santo e ordinò la distruzione di tutte le altre ’vite’. Con il tempo molte di queste ci sono state restituite, permettendoci oggi di avere una visione più complessa, ricca e sfaccettata".