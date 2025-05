Cda Marconi, il Comune blinda le nomine

"Infondate e ingenerose" le polemiche riportate da alcuni quotidiani bolognesi sulle nomine nel consiglio di amministrazione dell’aeroporto Marconi, in particolare quella dell’ex candidata M5s alle ultime regionali, Annarita Bove. "Come socio pubblico il Comune ha valutato positivamente e sostenuto tutti i nomi proposti dalla Camera di Commercio", fa sapere il capo di Gabinetto con delega alle società partecipate, Sergio Lo Giudice (nella foto). "Le nuove nomine del Cda dell’Aeroporto presentano profili di riconosciuta qualità e competenza. Nomine che riteniamo assolutamente coerenti con la missione che questa fondamentale realtà strategica del nostro territorio dovrà affrontare nei prossimi anni, in particolare in termini di sviluppo sostenibile e innovazione", assicura Lo Giudice.