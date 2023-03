C’è anche il francobollo che celebra l’artista

Un francobollo per Lucio. Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e i vertici di Poste San Marino Spa hanno presentato nella casa-museo di via D’Azeglio il francobollo che la Divisione filatelica e numismatica delle Poste di San Marino ha dedicato alla memoria di Lucio Dalla, per gli 80 anni dalla nascita dell’artista. Il primo dei 35mila foglietti realizzati è stato così presentato alla Fondazione Lucio Dalla. Ad accogliere le autorità sono stati Daniele Caracchi, erede dell’artista e presidente di Pressing Line, e Andrea Faccani, presidente della Fondazione, che hanno ricordato come l’opera "riesca a cogliere e restituire l’essenza della natura di Lucio, la sua energia".

Restando in tema di festeggiamenti, si avvicina la serata speciale di domani al Celebrazioni per Ciao- Rassegna Lucio Dalla. Anche oggi è possibile ritagliare il coupon sul nostro giornale, che (presentato alla cassa del teatro) dà la possibilità ai nostri lettori di avere il biglietto al costo speciale di 5 euro.