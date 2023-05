C’è attenzione per la pittura dei secoli scorsi

di Nicoletta

Barberini Mengoli

Direi che stiamo vivendo la stagione del recupero delle tradizioni e di tanta cultura del passato. Solitamente, quando c’è una ripresa del tempo che fu, è perché si ha paura di perdere dei valori che sono alla base della vita. Non a caso l’incoronazione di Re Carlo III è stata seguita da milioni di telespettatori di tutto il mondo, quasi come a ricordare che la tradizione contiene ancora un suo fascino. Di solito i cambiamenti vengono fatti al passo con la realtà che si vive, tenendo però presenti i valori, essenziali per ognuno di noi. Alla luce di queste certezze si evidenziano anche le varie epoche culturali. Grande è, per esempio, l’attenzione rivolta in questo periodo a tutto il mondo pittorico dell’Ottocento e del Novecento: ne sono esempio le varie mostre appena inaugurate, ed il nuovissimo Museo Ottocento. Francesca Sinigaglia, storica dell’arte ed artefice del Museo, sostiene: "Il XIX secolo è caratterizzato da intensi momenti di sviluppo dal punto di vista sia storico che artistico, e quest’ultimo vede le sue radici nell’arte di Luigi Bertelli, dal quale provengono i conseguenti stimoli pittorici bolognesi. La tradizione quindi viene salvata, purché si continui ad approfondire e studiare non solo i grandi nomi, ma anche gli artisti minori. Cosa che io mi impegno a fare, per scoprire sempre nuove realtà". L’attenzione quindi non manca: si vedano, per esempio, tutte le mostre che vengono dedicate quest’anno al centenario della nascita di Ugo Guidi, celeberrimo scultore e pittore, allievo di Morandi. Nato a Comacchio, ma di adozione bolognese,non si può capire la sua arte se non si include l’influenza che ebbero su di lui gli artisti come Pizzirani, Protti e Romagnoli, a testimonianza ulteriore del legame tra Ottocento e Novecento. L’arte e il dipingere erano la sua passione e il suo lavoro.