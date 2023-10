Si cerca un magazziniere a Valsamoggia: dovrà utilizzare il transpallet elettrico per movimentazione bancali. È richiesta un’esperienza lavorativa nella mansione di almeno un anno. È gradito il possesso dell’attestato per l’uso del carrello elevatore e della patente tipo B. L’annuncio per persone dell’uno o dell’altro sesso. Contratto a tempo determinato, orario a tempo pieno su turni.