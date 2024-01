C’è ‘Brava gente’ al Locomotiv club

Amici e colleghi di lunga data, Ensi e Nerone portano in tour invernale il loro progetto discografico Brava gente. Un album che racconta l’italianità tra stile e contraddizioni, il cui richiamo esplicito è al celebre film The Good Fellas di Martin Scorsese, ma in chiave contemporanea e hip hop, al di fuori dei cliché e degli stereotipi. Appuntamento questa sera al Locomotiv Club di via Sebastiano Serlio 25/2 con Brava gente The winter tour: apertura cancelli ore 20,30, inizio live di apertura 21.15, inizio concerto per Brava gente alle 23. Biglietti disponibili sull’applicazione Dice, per l’ingresso è obbligatoria la tessera Aics 2023-2024.