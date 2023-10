C’è da salvare un patrimonio di tutti noi

Inattesa come un pugno nello stomaco – ma a ben pensarci, quanti cantieri si sono succeduti nel corso degli anni, al capezzale della torre malata? – la cruda realtà ha fatto irruzione nello scenario da cartolina del centro: la Garisenda sta male, vittima degli effetti nefasti della sua principale caratteristica (la pendenza) e di quelli del movimento di torsione che la tormenta da troppo tempo. Ha dunque bisogno di cure veloci e profonde, come avevamo già anticipato una decina di giorni fa. E la chiusura di un tratto di via San Vitale per permettere ulteriori monitoraggi – ed evitare scenari e conseguenze ben peggiori – segnala un ulteriore peggioramento del quadro.