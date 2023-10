C’è da salvare un patrimonio di tutti noi

Zanchi

Prepariamoci: non sarà una partita semplice da gestire. Né brevi – ma in questo caso una smentita sarebbe accolta come una liberazione – si prospettano i tempi della chiusura di via San Vitale, della piazzetta sottostante e di tutto quel patrimonio che, Asinelli compresa, da ieri mattina non è più accessibile a bolognesi e visitatori. Ci vorrà pazienza, coesione e senso civico da parte di tutti, istituzioni e cittadini. Perché se è fisiologico dividersi e anche polemizzare sui cantieri delle grandi opere – e sui disagi che comportano –, in questo caso c’è in gioco la salvezza di uno degli elementi costitutivi di Bologna. Viene quasi da dire, la salvezza della sua identità, racchiusa, per molteplici motivi simbolici, storici, artistici, istituzionali e anche politici, proprio nel complesso delle Due Torri.

Nessun allarmismo, ma una dose di sano realismo e pragmatismo: la situazione non è bella e per venirne fuori sarà necessario fare appello a tutte le virtù migliori di questa terra e dei suoi cittadini.

Serve dunque, prima di tutto, un quadro chiaro e definitivo della situazione (che ci auguriamo arrivi dai monitoraggi di questi giorni), un intervento tempestivo per reperire i fondi e poterli usare subito, senza che finiscano inghiottiti dalle pastoie burocratiche tipiche dei lavori pubblici, e in particolare di quelli sulle opere tutelate (i 5 milioni promessi dal ministero dei Beni Culturali fanno ben sperare) e, soprattutto, lavori rapidi e incisivi che riportino a zero, o vicino allo zero, il pericolo per la stabilità complessiva della torre e, di conseguenza, per l’incolumità pubblica. Poi ci sarà, anzi dovrà esserci, il tempo e il modo per capire perché non si è riusciti, nonostante un comitato scientifico ad hoc e un sistema di monitoraggio diffuso e costante, a intervenire prima di arrivare a pochi metri dal precipizio.