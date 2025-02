C’è il Club del Sabato, nessuno è più solo

Un appuntamento per tutti in cui imparare, divertirsi, ma soprattutto stare in compagnia per qualche ora. A Granarolo è partito il ‘Club del sabato’, un progetto che vedrà il coinvolgimento di associazioni locali, cittadini di tutte le età, in collaborazione con l’amministrazione.

Il progetto si concluderà a fine maggio 2026 ed è finanziato con un contributo della Regione. ‘Il Club del Sabato’ nasce con lo scopo di contrastare la solitudine involontaria, in particolare tra gli anziani, e di favorire la partecipazione attiva di giovani, persone con disabilità e famiglie. Attraverso attività culturali, sociali e ambientali, il progetto intende abbattere barriere generazionali e sociali, stimolando il dialogo e la conoscenza reciproca. Le attività si terranno nei centri sociali di Granarolo, Quarto Inferiore e Cadriano, oltre a sfruttare spazi pubblici ed eventi itineranti. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione di 19 associazioni locali.

L’istituto Comprensivo del territorio collabora per integrare il progetto nell’offerta formativa scolastica. Prossimo appuntamento sabato, 8 febbraio, al centro civico di Cadriano per un laboratorio di sfoglia organizzato da Campus Adriani.

z. p.