C’è il Cosmoprof, il People Mover torna full time Stop a lavori e test da domenica al 19 marzo

Il People Mover torna ’full time’. In previsione dell’aumento di traffico aeroportuale determinato da Cosmoprof, la fiera dell’industria della cosmetica e della bellezza professionale in programma a BolognaFiere, Marconi Express fa sapere che da domenica 12 a domenica 19 marzo sono sospesi gli interventi di sviluppo del sistema previsti per l’installazione e il collaudo del cosiddetto ‘Winter Mode’. Il servizio su monorotaia sarà quindi disponibile dalle 5.40 alle 24. "Le attività di sviluppo e test del programma, che consentirà ai veicoli della monorotaia di essere condotti in automatico a velocità ridotta in caso di condizioni climatiche avverse, riprenderanno la sera di lunedì 20 marzo, per concludersi entro domenica 26 marzo", avvisa infine Marconi express. In occasione di Cosmoprof, inoltre, Marconi Express e Tper mettono a disposizione pacchetti di mobilità integrata. Per raggiungere l’esposizione sarà possibile utilizzare i servizi di Marconi Express e di Tper in area urbana, con due diverse formule con prezzi a forfait, acquistabili in aeroporto o tramite l’app Roger. Prima opzione: Marconi Express solo andata o ritorno più bus urbano (12,30 euro). Seconda opzione: Marconi Express andata e ritorno più bus urbano per tre giorni (23 euro).