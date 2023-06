C’è il viceministro Bignami L’incontro in Comune

Stamattina in municipio (alle 12.30) si terrà un incontro dell’amministrazione comunale con il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami (nella foto), in visita a San Giovanni in Persiceto.

Partecipano, tra gli altri, il primo cittadino Lorenzo Pellegatti, componenti di giunta e consiglio comunale, oltre a rappresentanti locali delle Forze dell’ordine e presidenti delle consulte di frazione. Durante l’incontro, verranno affrontati i diversi temi sul tavolo dell’amministrazione, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale