C’è la Giornata dei risvegli. Teatro, sport e cultura

"Congiungivite è stato scelto come motto perché la gente deve fare fatica a leggerlo. Vogliamo che si soffermi a pensare: se la congiuntivite ti fa lacrimare, congiungivite ti fa piangere". Alessandro Bergonzoni, testimonial da 25 anni, non perde la propria carica teatrale ed emotiva per presentare l’annuale campagna di sensibilizzazione nei confronti delle persone in post-coma. Campagna che vedrà uno dei momenti salienti nello spettacolo ‘Coma reading’, presentato prima al Teatro Dehon sabato (ore 21), poi ‘in tournée’ a Bruxelles, al Teatro dell’istituto italiano di cultura, insieme alle persone che frequentano i laboratori teatrali della Casa dei risvegli Luca De Nigris, centro di riabilitazione e ricerca dell’Ausl. Previsto anche un incontro in Parlamento europeo con Elisabetta Gualmini e i rappresentanti dell’European disability forum.

Sabato si celebra infatti la 25esima ‘Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma – vale la pena’, in concomitanza con quella europea, promossa dall’associazione ‘Gli amici di Luca’ insieme a Comune, Regione, università e Ausl: tantissime le iniziative in programma. La manifestazione ha anche ricevuto il plebiscito della presidenza della Repubblica, ricevendo anche la speciale targa consegnata direttamente da Mattarella. "È stato un onore – commenta Fulvio De Nigris, direttore del Centro studi per la ricerca sul coma, Gli amici di Luca –. Un segno di grande attenzione che ci dà un ulteriore stimolo".

Ma non solo: quest’anno la città intera ha partecipato alla redazione del manifesto ‘Bologna è cura’. Coinvolti i cittadini con l’ausilio di Cristina Ceretti (consigliera con delega al Welfare): dai servizi ai diritti, dall’educazione alla formazione.

Il documento sarà presentato sabato, alle 14.30, in Cappella Farnese, mentre oggi (ore 11) verrà inaugurata in Regione la mostra ‘25 anni di campagne sociali’. Sabato il tradizionale ‘open day’ alla Casa dei risvegli. Domenica, in piazza Maggiore, sport, teatro, flash mob e la quarta ‘Camminata dei risvegli’, che quest’anno riguarda prevenzione e sicurezza stradale.

"Partecipazione, testimonianza e prevenzione sono parole fondamentali – aggiunge Maria Vaccari, presidente de ‘Gli amici di Luca’ –. Registriamo un aumento delle vittime sulla strada, soprattutto giovani: è necessario alzare di più l’attenzione". Qn-il Resto del Carlino è media partner delle iniziative.