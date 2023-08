C’è la rivendicazione degli anarchici

In un italiano un po’ sgrammaticato e senza punteggiatura, ieri è arrivata sui siti di settore la rivendicazione anarchica del falso allarme bomba che ha paralizzato, nella notte tra martedì e mercoledì, la circolazione dei treni sulla linea dell’alta velocità tra Firenze e Bologna. Un episodio su cui indaga la Digos toscana e che fin da subito è stato ascritto come ‘vendetta’ anarchica, visto che nella stessa mattina di martedì era iniziato lo sgombero di uno spazio occupato a Firenze e a Carrara erano arrivate misure cautelari per nove anarchici. "Ciò che è successo – si legge – è in solidarietà a chiunque si sia trovato fermo, bloccato e derubato del tempo e della vita e non c’è colpa se per qualche ora le persone hanno sperimentato su di loro cosa vuol dire dovere aspettare, perdere tempo e rimanere fermi perché qualcuno ha deciso per te".