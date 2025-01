C’è l’ok, la Futa riapre a senso unico alternato

La Futa riaprirà oggi, ma a senso unico alternato. Questo è quanto è stato stabilito da Anas, ente proprietario della strada statale nemero 65, riguardo al tratto tra la frazione Sabbioni ed il paese, sul ponte di Sant’Antonio dove parte di una campata, a causa di una pianta di acacia, era venuta giù il 22 dicembre scorso.

I lavori di ripristino dell’infrastruttura, risultato poi non danneggiato nella sua stabilità, erano finiti il 31 dicembre scorso, ma solo ieri è stato dato l’ok a riaprire la strada alla viabilità. Riapertura, però, solo a senso unico alternato regolato da impianto semaforico che sarà in funzione fino al 31 gennaio prossimo.

"Considerate le ulteriori attività tecniche in itinere - si legge del documento di Anas che dà il via libera al transito dei veicoli- e lo stato del procedimento connesso al definitivo ripristino delle parti d’opera danneggiate occorre istituire un senso unico alternato con traffico deviato sulla corsia in direzione confine con la Toscana e questa disposizione interesserà tutti gli utenti della strada". Non solo, come prosegue l’ordinanza della società che si occupa delle infrastrutture stradali: "In relazione al mutato stato dei luoghi si dispone altresì il limite di velocità di 30 chilometri orari ed il divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli, restando confermato la precedente limitazione di transito ai mezzi di peso superiore alle 26 tonnellate".

Si evince, dunque, che la strada verrà riaperta, data anche la necessità di usufruirne da parte di cittadini e lavoratori pendolari e dato anche il riprendere delle scuole e quindi una mole di traffico maggiore, ma che, nel frattempo, verranno ultimati alcuni lavori di messa in sicurezza del ponte stesso che si sono resi necessari a seguito degli ultimi eventi.

Il ponte, infatti, non era danneggiato solo nella parte di facciata che è crollata ma, a causa delle radici dell’acacia, erano presenti anche alcuni importanti rigonfiamenti che andranno messi in sicurezza.

Così il sindaco di Loiano Roberto Serafini che, nei giorni scorsi, aveva sottolineato l’importanza della riapertura della strada statale numero 65: "I contatti con Anas sono stati costanti dal momento in cui, lo scorso 31 dicembre, la messa in sicurezza del ponte è terminata. Hanno mantenuto gli impegni presi con l’amministrazione e infatti la Futa sarà riaperta in senso unico alternato, in attesa di ulteriori approfondimenti che ne consentiranno l’apertura completa".

Zoe Pederzini