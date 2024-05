C’è Pazienza in mostra: "Ancora avanguardia"

"Il deserto si va estendendo a perdita d’occhio – guai a colui che coltiva in sé deserti", una frase e sotto una persona sul water che fuma un calumet. Ecco la fotografia di un disegno non firmato che Andrea Pazienza fece sul muro della facoltà di Lettere nel marzo del 1977, durante l’occupazione dell’Università, in apertura del catalogo della mostra dedicata a Paz, che Paolo Tonini de L’Arengario, studio bibliografico del bresciano, porterà al MAMbo dal 24 al 26 maggio. L’occasione sarà Books, Bologna Art Books Festival e i cento pezzi saranno racchiusi sotto il titolo Andrea Pazienza a Bologna 50 anni dopo, un omaggio all’artista che proprio 50 anni fa si iscrisse al Dams. La piccola esposizione mostra il percorso creativo di Pazienza con una serie di edizioni originali delle storie, fascicoli di riviste, libri, copertine di dischi – quelle per Roberto Vecchioni che lo adorava –, poster ed ephemera.

Paolo Tonini, lei si occupa di libri antichi e rari, come ha iniziato a collezionare Pazienza?

"Premetto che il mondo del fumetto non l’ho mai frequentato, se non quando ero giovane e leggevo prevalentemente i supereroi. Davvero per caso sono arrivato a Pazienza e da quando l’ho scoperto ho iniziato a cercare sfrenatamente qualunque cosa avesse fatto, mettendo insieme proprio quell’anno un catalogo. Ero riuscito a raccogliere quasi tutto dal punto di vista delle stampe".

Cosa la colpì?

"Mi occupo di libri antichi e di storia delle avanguardie e insomma, Pazienza è un’avanguardia, è rimasto nell’avanguardia e come tutte le avanguardie è stato fregato dalla vita, per citare Vincino. È senz’altro la punta di diamante del movimento d’avanguardia italiano e mi ha interessato la sua stranezza: è un pittore, ma anche un poeta, una figura particolarissima, assolutamente italiana, se vogliamo provinciale, con una forte appartenenza bolognese visto che nella vostra città è cominciata la sua storia. Lui espose a Bologna una serie di disegni che poi vengono raccolti in un opuscolo rarissimo che non si trova mai, il Kossiga Furioso".

Lo porterà?

"L’ho avuto, ma non ce l’ho più. Ho dovuto venderlo. In mostra ci sarà quello che ristampò Frigidaire una decina di anni dopo, con una bella riflessione di Pazienza su quegli anni".

In che senso ha dovuto venderlo?

"Il brutto dell’essere mercante è che poi ti affezioni alle cose ma sei vincolato. E se un cliente ti chiede di vendergli qualcosa glielo devi dare. Il mio Kossiga Furioso l’ha comprato Giampiero Mughini, grande collezionista di Pazienza che cerca sempre cose nuove che non possiede ancora".

Cosa non possiede ancora Mughini?

"Non lo so per certo, ma sicuramente troverà cose interessanti in questa mostra in cui ho seguito l’ordine cronologico e per cui ho prodotto un nuovo catalogo che si potrà consultare solo tramite qr-code e che condurrà il visitatore tra le opere".

Un pezzo che farà gola ai collezionisti?

"Il disegno inedito che porto, Ancora un postdatato del Monte dei Paschi Norvegesi! Ne ho già undici così! del 1985, uno schizzo molto piccolo con Pazienza e Vincenzo Sparagna, per una storiella uscita all’interno del n. 8 di Tempisupplementari, rivista prodotta da Frigidaire".