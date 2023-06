C’è Pupi Avati Quelle pellicole a tutto horror

Prima dell’inizio ufficiale del festival c’è un "verso il Cinema Ritrovato" che parte il 19 giugno e che propone alcuni titoli cult con ospiti speciali, a partire dalla versione restaurata di Thelma & Louise di Ridley Scott in piazza. Il 21, alle 21,45 sempre in piazza Maggiore proiezione di Blow Out restaurato di Brian De Palma con introduzione di Pino Donaggio, compositore della colona sonora del thriller datato 1981. Suspence anche per il 20 sera con il cult La casa dalle finestre che ridono, di Pupi Avati, che sarà in piazza a presentarlo alle 21,45. La pellicola è attualmente in corso di restauro presso il Laboratorio dell’Immagine Ritrovata e il 25 giugno sarà replicata al Cinema Europa (già Lumiére, dove il festival nacque 37 edizioni fa) nell’ambito della sezione Pratello Pop, tutta dedicata al cinema horror "con restauri molto divertenti", come sottolinea il direttore Gian Luca Farinelli. Il 24 una tripletta da veri cinefili con Il Tram, episodio de La porta sul buio, miniserie anni settanta in quattro episodi firmata da Sirio Bernadotte, al secolo Dario Argento, seguito da La maschera del demonio di Mario Bava del 1960 e alle 23,59 da The Wicker Man (final cut version) di Robin Hardy del 1973, film inglese celebrato negli Stati Uniti da Cinefantastique nel lontano 1977 come "il Quarto potere dell’orrore". La rassegna va avanti con finale Revenge of the Creature di Jack Arnold del 1955, in 3D.

Benedetta Cucci