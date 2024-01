C’è Rumore nel Ridotto: "Energia dirompente"

Apre la nuova stagione del Teatro Ridotto, che dopo aver festeggiato i 40 anni di attività nel 2023, comincia adesso l’anno nuovo con un calendario ricco di appuntamenti. Rumore, questo il titolo scelto per la programmazione, è usato nell’accezione più positiva del termine: "Ci riferiamo a un rumore che coinvolge tutti, un’energia dirompente che nell’arte, nel teatro e nella danza ha un effetto disarmante e permette così di rinnovarci" spiega Lina della Rocca, direttrice artistica del Teatro Ridotto.

Il primo appuntamento sarà sabato alle 21 con la messa in scena di Il circo delle pulci del professor Bustric, interpretato da Sergio Bustric, icona della comicità e del teatro e dell’assurdo. La stagione prosegue il 25 gennaio alle 18 con la presentazione del volume Jerzy Grotowski. Il superamento della rappresentazione di Marco de Marinis, storico del Teatro Ridotto, che dialogherà con il regista e attore Mario Biagini, considerato l’erede culturale di Grotowski. "Questi primi due appuntamenti, insieme a quelli che seguiranno, permettono di comprendere la duplicità di approccio della programmazione del Ridotto: vi è rinnovamento, ma rimangono fedeli al concetto di ‘Terzo Teatro’ che li ha sempre contraddistinti e con il quale quarant’anni fa sono nati" commenta Marco de Marinis. Un teatro dunque che ha soprattutto una missione sociale, pedagogica, riflessiva: nel 2024 saranno numerosi i laboratori, i workshop ma non solo, a marzo anche un’unione con il progetto Risonanze e Vicinanze della Casa dei Risvegli in collaborazione ‘Dopo.. Di nuovo gli amici di Luca, dedicato alla disabilità per pratiche di gruppo.

Un programma interdisciplinare, che coinvolge danza, musica, fotografia, persino un reading multimediale dedicato a Lucio Dalla dal titolo Caro Lucio mi ispiro, che verrà messo in scena il 2 marzo dall’attore Saverio Mazzoni, su progetto di Marco Ferlini. Veterani del teatro dunque, come la storica attrice e pedagoga del gruppo Odin Teatret, Iben Nagel Rasmussen, che debutterà per la prima volta in Italia il 27 aprile con I Coralli della memoria, ma anche tanti giovani che andranno in scena per la prima volta.

Alice Pavarotti