"C’è troppa confusione Unica strada, il ricorso"

"Il volantino di Bomob e del Comune era chiaro: per i residenti non c’era nulla da comunicare. Peccato che poi in via Pelizza da Volpedo in tanti hanno preso la multa...".

Luca Barbera, residente nei pressi del parco Lunetta Gamberini con il suo compagno Fabrizio Facchetti, a cui è intestata l’auto, è stupefatto.

Non ve l’aspettavate la multa?

"Ovviamente no. Il volantino parlava chiaro e non ci siamo più preoccupati. In realtà sul sito del Comune le informazioni sono contrastanti: a ottobre veniva confermato che le targhe dei residenti erano automaticamente inserite nel data base dell’amministrazione. Oggi, invece, pare che sia necessario iscrivere la propria targa sul sito".

Insomma, c’è un po’ di confusione?

"Eh sì. Giovedì scorso abbiamo preso la multa, ma nessuno ci aveva detto che avremmo dovuto ’iscrivere’ la targa. Bastava comunicarcelo e l’avremmo fatto, ma se non ci dicono nulla...".

A questo punto, che cosa pensate di fare?

"Potremmo non pagare la contravvenzione e fare ricorso, come ci hanno suggerito, ma se poi lo perdiamo altro che 42 euro di multa... Non so se convenga tenere duro e far valere le nostre ragioni o pagarla e togliersi il pensiero. L’abbiamo fatto presente anche allo sportello di Bomob in piazza Azzarita, ma hanno alzato gli occhi al cielo dicendo che possiamo comunque fare ricorso".