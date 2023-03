C’è un ex studente del Galvani dietro il Simposio delle eccellenze italiane

Niccolò Babbini, bolognese, tra gli organizzatori dell'Italian Symposium nel Regno Unito

Bologna, 1 marzo 2023 – Le eccellenze del Belpaese superano i propri confini. E approdano nel Regno Unito. Alla London School of Economics and Political Science ha preso il via ‘UIS Italian Symposium’, la tre giorni dedicata al futuro dell’Italia con ospiti illustri dal mondo della politica, dell’economia, della cultura e dello sport.

Dietro all’organizzazione di questo grande evento c’è la rete che unisce tutti gli studenti italiani nel Paese, United Italian Societies (UIS), che coinvolge più di 4.000 giovani in 20 Università del Regno Unito: tra gli organizzatori, anche il ventunenne Niccolò Babbini, bolognese doc ed ex studente del liceo Galvani, dove è stato rappresentante di istituto.

«L’Italia ha eccellenze in tanti, tantissimi panorami differenti – spiega Babbini – e spesso, questo, non si sa. A volte, all’estero, si pensa che il nostro Paese sia soltanto cibo o soltanto arte. Ma non è così: abbiamo raggruppato in un unico evento esperti di diversi settori, per rappresentare lo Stivale in ogni suo aspetto. E per dare così la possibilità agli studenti, italiani o con la passione per il nostro Paese, di poter parlare direttamente con loro».

Tra gli ospiti della prima giornata, alcuni big del mondo della finanza e dell’economia, tra cui il bolognese Filippo Taddei, Economista per l’Europa Meridionale a Goldman Sachs. E ancora l’ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, Elsa Fornero, che si è confrontata con la vicedirettrice della Banca d’Italia, Alessandra Perrazzelli, sul tema della crescita sostenibile e della riduzione del divario generazionale.

«Nel corso dei tre giorni ci aspettiamo 1.000-1.500 persone in presenza e molti altri anche da remoto, dato che l’evento sarà trasmesso in live sul canale youtube – prosegue Babbini –. Questo simposio è frutto di un importante lavoro, portato avanti insieme agli altri organizzatori (Umberto Belluzzo, Fabio Carolla, Guglielmo Santamaria, ndr) per promuovere la cultura italiana e aiutare le relazioni tra studenti. Siamo fortemente soddisfatti: quando raggiungo traguardi di questo tipo, penso sempre al mio liceo bolognese, che mi ha insegnato tanto».

Oggi la giornata sarà dedicata alla politica e alla comunicazione e l’ospite d’eccellenza sarà il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, mentre la terza giornata punterà su Cultura e Sport: tra i tanti esperti, anche lo chef Giorgio Locatelli, il giornalista sportivo Fabio Caressa e, a chiudere, l’ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, il senatore Carlo Cottarelli.