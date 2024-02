C’è uno Zanetti per la Juniores del Sondrio

Sergio Zanetti è il nuovo allenatore della Juniores Regionale del Sondrio. Il fratello maggiore dell’ex capitano dell’Inter Javier, oggi vicepresidente e uomo immagine del club nerazzurro di proprietà cinese, è stato infatti ingaggiato ieri dall’ambiziosissima società valtellinese del presidente Michele Rigamonti per allenare la squadra Juniores, orfana della guida tecnica dopo le dimissioni rassegnate nei giorni scorsi dal tecnico Tiziano Togni.

Zanetti è stato presentato ieri mattina alla presenza del presidente del club Michele Rigamonti e del direttore sportivo Christian Salvadori.

Sergio Zanetti, dopo aver giocato in patria con Tallares, Villa Espanola e Racing è arrivato in Italia dove ha giocato con Verbania, Bellinzona e Locarno prima di terminare la carriera a Buenos Aires. Da allenatore è stato un vero e proprio globetrotter: dal 2007 ad oggi ha cambiato 11 società, tra giovanili di Pro Sesto, Monza, Pro Patria, Como e Inter prima di approdare a Livorno, nel Chievo (assistente), al Lecco, giovanili della Pro Vercelli e una breve parentesi al Bellinzona. "Ringrazio il presidente e il direttore sportivo, fin dal primo momento ho avuto feeling con loro, ho sentito che c’è l’alchimia giusta – ha detto Sergio Zanetti - Mio fratello mi ha chiamato dicendomi che aveva bisogno di una mano e che avrei avuto a che fare con persone per bene. Non ho guardato dove andavo, che categoria facevano. Amo il calcio, l’ho amato fin da quando avevo 11 anni e amo essere in campo. Oggi alleno, ma ho cercato di giocare tantissimo".

"Il mio compito - aggiunge Zanetti - è cercare di trasmettere questa passione e far capire ai ragazzi che andrò ad allenare che sono a un passo dalla prima squadra, che devono cercare di essere un serbatoio per la formazione maggiore. Devono essere fieri di difendere questi colori. Darò il massimo come sono abituato a fare. Ora contano i fatti (la juniores deve provare a salvarsi ndr). Devo dare io il mio esempio, insieme al mio staff". "Per la nostra società questa è una giornata molto importante perché accogliamo nella nostra famiglia un allenatore che non ha bisogno di presentazioni – ha esordito un raggiante Michele Rigamonti -. La Nuova Sondrio Calcio è partita tre anni fa senza un giocatore, pochi o nessuno potevano immaginare dove siamo oggi. Ho fatto una promessa: riportare questa società in serie D entro il 2026, manca ancora una categoria, ma l’impegno c’è, i giocatori ci sono, si cresce giorno per giorno".

