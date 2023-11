Cea e Alma Mater studiano l’edilizia green

Costruzioni, asfalti e aggregati riciclati: impatto ambientale del -85 per cento, ma i prodotti green costano fino al 30 per cento in più. Questo quanto emerso da una ricerca commissionata dalla Cea di Calderara di Reno e da UniBo, ricerca che è stata consegnato al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Asfalti e aggregati da costruzione e demolizione riciclati, che riducono l’impatto sul clima, generano meno emissioni Co2 e sono più salubri per l’uomo e per l’ambiente: un mondo delle costruzioni sempre più "green" è possibile, ma a costi spesso superiori rispetto all’utilizzo di materiali vergini, frutto di una economia tradizionale, ma con un impatto sull’ecosistema di gran lunga maggiore.

È questo, in sintesi, il risultato della ricerca commissionata da Cea ai dipartimenti di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali e di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’UniBo. Lo studio analizza la misura dell’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e i costi dei prodotti dalla produzione alla fase di smaltimento di asfalti e materiali da costruzione, confrontando i prodotti riciclati sviluppati da Cea e quelli naturali vergini. I risultati tracciano un quadro chiaro: se sul fronte delle prestazioni "in campo" asfalti e aggregati riciclati possono essere considerati paragonabili, quando non addirittura più performanti, ai corrispondenti "vergini", analizzando il fronte dell’impatto ambientale le cose cambiano in modo radicale. "Il prodotto ottenuto da materiali di scarto riciclati mostra una riduzione significativa su tutti i fronti di valutazione – commenta Fabrizio Salomoni, direttore generale di Cea –. Se ci concentriamo sull’asfalto, ad esempio, vediamo che per quello riciclato gli effetti negativi sulle persone presentano una riduzione pari al 90%, quelli all’ecosistema scendono dell’89% e gli effetti sulle risorse non rinnovabili si riducono del 70%".

I rapporti si invertono, invece, quando si analizzano i costi per l’azienda: "Nel caso migliore, quello dell’asfalto, i prezzi del prodotto riciclato e di quello vergine sono paragonabili e si attestano intorno ai 100 euro tonnellata – prosegue Salomoni –. Ma quando analizziamo i materiali di costruzione, come aggregati e miscele legate di aggregati, il costo di un prodotto riciclato è fino al 35% più alto di quello di un prodotto vergine equivalente".