Cecilia spegne 100 candeline. La nipote: "Una donna speciale"

Buon compleanno Cecilia, cento di questi anni. Il 29 gennaio scorso, l’anziana ma super arzilla signora Sapori di Tolè, frazione di Vergato, ha festeggiato un compleanno speciale: 100 anni. Cecilia è nata, infatti, il 29 gennaio 1925. La signora vive attualmente ancora a Tolè, gode di buona salute. Assieme a lei in casa vive una signora che si occupa di lei ed è attorniata da molti nipoti che la vanno regolarmente a trovare e godono della sua compagnia, che ancora oggi è molto piacevole e vivace.

Per l’occasione di un compleanno così importante i nipoti le hanno organizzato un pranzo, che si è tenuto sabato 1 febbraio, a cui ha partecipato il parroco del paese Don Eugenio, il sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri, e il vice sindaco Stefano Pozzi.

"Al pranzo è stata invitata anche un’amica della zia – racconta Fulvia Franchi –, che solitamente va a farle visita nella stagione estiva; ormai le amiche della zia sono molto poche, per via della sua età. Zia Cecilia ancora oggi è simpatica e spiritosa, tiene molto al suo aspetto, come era solita fare negli anni giovanili. È rimasta sola da diversi anni e quando ricorda il marito Alberto, dice che è stata molto fortunata, che deve tutto a lui, perché non le ha fatto mancare nulla e ogni suo desiderio veniva soddisfatto. Per noi nipoti è una riferimento importante della famiglia".