Cede l’asfalto in un tratto di via Indipendenza. Corsia transennata e senso unico alternato

Ha ceduto all’improvviso un tratto d’asfalto, rendendo necessario modificare in parte la viabilità proprio nel cuore del centro storico. Siamo in via Indipendenza, dove ieri pomeriggio si è creato un avvallamento poco lontano dall’incrocio con via Augusto Righi, circa all’altezza dell’Arena del Sole. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha provveduto a transennare un tratto di strada nella corsia diretta verso piazza Maggiore. Dopo poco è arrivato anche il pronto intervento di Hera, che ha individuato una rottura su una canaletta in muratura delle acque meteoriche che scarica nel canale di Reno.

Nelle ore successive, i tecnici hanno continuato a mettere in sicurezza tutta l’area, mentre nella giornata di oggi si procederà con le ulteriori verifiche nel punto interessato dal cedimento della strada. Vista la chiusura di una corsia, regolata anche da un semaforo, è stato istituito il senso unico alternato per tutti i veicoli. Nel corso del pomeriggio si è creato qualche disagio alla circolazione.