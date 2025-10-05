Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Bologna
CronacaCefa, cena di solidarietà. Acqua pulita per i bimbi. Raccolti fondi per il pozzo
5 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Cefa, cena di solidarietà. Acqua pulita per i bimbi. Raccolti fondi per il pozzo

Nello splendido scenario di Palazzo di Varignana, si è svolta la Charity Dinner di Cefa dal titolo ’Aggiungi un miliardo di posti a tavola’, una serata di solidarietà che ha riunito oltre 170 ospiti per sostenere i progetti contro la malnutrizione e l’insicurezza alimentare in Tanzania.

Grazie alla generosità dei partecipanti e al sostegno delle aziende del territorio, Cefa ha raccolto i fondi necessari per realizzare un primo pozzo per una scuola nel distretto di Kilolo, che garantirà acqua pulita e la possibilità di coltivare un orto didattico per gli studenti e le loro famiglie. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo del mondo economico e cooperativo, tra cui Gianpiero Calzolari (presidente Granarolo), Gianluca Galletti (presidente Emilbanca), Sergio Stefanini (Fondazione del Monte), Rita Ghedini (presidente Legacoop Bologna) e Daniele Ravaglia (Confcooperative Bologna), Luigi Maccaferri (presidente Coprob), Paolo Nucci (presidente Rotary Agorà) Franco Rinaldi (Ingrediente Italia) Paolo Bernasconi (Buonristoro) che hanno voluto testimoniare il loro impegno concreto al fianco di Cefa.

Il menù della cena è stato firmato dallo chef Max Poggi, che ha contribuito a rendere la serata ancora più speciale.

