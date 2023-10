Cefa e le sfide globali: "Affrontiamo il futuro"

La discussione sulle grandi sfide del nostro tempo continua. E l’appuntamento di Cefa – dal titolo ‘Gente strana’ – torna per "proporre ed esplorare soluzioni concrete" col contributo di rappresentanti istituzionali e attivisti: crisi alimentare, cambiamento climatico e migrazioni saranno le tre tematiche che verranno affrontate durante l’incontro di domani alle 10, al Centro San Domenico (Piazza San Domenico, 12). "Raduneremo tante ‘menti’ per discutere sulle soluzioni pensate per far fronte alle grandi crisi della nostra epoca. Intendiamo arrivare a parlare anche del Piano Mattei per l’Africa – afferma la direttrice Cefa, Alice Fanti (foto) –. Raccoglieremo idee e suggerimenti degli ospiti per costruire un documento, una proposta per il governo. Prima di arrivare a questo, partiremo da un dettagliato excursus sul tema". Si partirà con i saluti del presidente Cefa Raoul Mosconi e del senatore Pier Ferdinando Casini, poi prenderanno parola Maurizio Martina, vicedirettore Fao, Marta Lovison, project Manager Fondazione Ismu e Antonio Di Matteo, presidente Nazionale Movimento Cristiano Lavoratori. Saranno presenti Stefano Manservisi, già direttore generale della commissione europea, Maman Sambo Sidikou, già alto rappresentante per Mali e Sahel all’Unione Africana e Alice Fanti, direttrice Cefa. A concludere, la tavola rotonda ‘Le sfide del Piano Mattei per l’Africa’ con Marco Tarquinio, già direttore di Avvenire, il cardinale Matteo Zuppi e il presidente Mosconi. "Parleremo delle soluzioni già messe in campo e di quelle da attuare – continua Fanti -. Affinché il Piano Mattei abbia speranza di riuscita dovrà avere alla base giustizia sociale, non essere un piano che guardi solo all’ultimo ‘sintomo’". Non solo. "Il nostro approccio alle sfide globali – prosegue la direttrice – è quello di tenere le questioni collegate, trovando soluzioni integrate. L’evento si collegherà a quello del 14 ottobre in piazza Maggiore, per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione".

Giorgia De Cupertinis