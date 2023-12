Celebrato il ricordo di Pasqui e Pedini. Vittime della Uno Bianca

Il Comune di Castel Maggiore ha ricordato ieri mattina Luigi Pasqui e Paride Pedini, vittime della banda della Uno Bianca, assassinati il 27 dicembre 1990. Nella stazione di servizio, sulla Provinciale Galliera, Pasqui fu freddato durante una rapina; e a Trebbo di Reno, Pedini fu ucciso davanti all’abitazione, sfortunato testimone del cambio di vettura da parte dei banditi.

In occasione della commemorazione del 27 dicembre dell’anno scorso, alle due vittime erano state intitolate due piste ciclabili. Il programma della commemorazione di quest’anno ha previsto il ritrovo nei pressi del monumento alle vittime in via Resistenza (Trebbo di Reno), con in testa la sindaca Belinda Gottardi e Rosanna Zecchi presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime (nella foto).

Erano anche presenti il consigliere della Città metropolitana, Franco Cima, il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle e rappresentanze dei carabinieri, del Genio ferrovieri e della polizia locale. Oltre che i congiunti delle vittime. A seguire, in via dell’Artigiano, c’è stata la deposizione di fiori sulla lapide commemorativa di Paride Pedini; quindi in via Galliera - fronte Villa Zarri – si è tenuta la deposizione di fiori sulla lapide commemorativa di Luigi Pasqui. La banda della Uno bianca ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva dei cittadini di Castel Maggiore.

Oltre a Pasqui e Pedini, Umberto Erriu e Cataldo Stasi, giovani carabinieri in servizio nella locale stazione dell’Arma, furono uccisi in un agguato teso la notte del 20 aprile 1988.

p. l. t.