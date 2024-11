Celebrazione dei defunti. Sacerdoti benedicono le tombe in cimitero

Cimitero di Casalecchio aperto tutta la giornata oggi e domani dalle 7,30 alle 18,30 in coincidenza con la festa e commemorazione dei defunti. In particolare domani mattina alle 10,30 è in programma la cerimonia pubblica di benedizione della cappella cimiteriale oggetto di un accurato restauro e valorizzazione sia per il valore religioso che per l’aspetto culturale ed architettonico. Dopo un momento di preghiera condotta dai sacerdoti è in programma la benedizione itinerante delle tombe dei diversi campi e settori. Attenzione poi alla viabilità per via delle modifiche introdotte da apposita ordinanza che prevede la sospensione del divieto di sosta in tutto il tratto della via 63^Brigata Bolero sul fronte del cimitero comunale di via Brigata Bolero da oggi al 3 novembre. In particolare viene istituito un limite di limite di velocità 30 Km/h tra l’intersezione con via Ugo Bassi e quella con via Isonzo. Prorogato inoltre l’orario estivo di apertura del cimitero che al termine di queste festività dedicate vedrà l’entrata in vigore l’orario dell’orario invernale con l’apertura giornaliera dalle 8 alle 17.