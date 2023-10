Celebrazioni a CASALECCHIO per l'eccidio del Cavalcavia

Si aprono domani a Casalecchio le celebrazioni relative all’anniversario dell’eccidio del cavalcavia. Una serie di appuntamenti che culmineranno nella giornata del 10 ottobre, ma che già da domani prevedono iniziative a tema con la presentazione del libro di Claudio Bolognini: Stella Rossa (Red Star Press) con il racconto della brigata partigiana attiva sull’Appennino Bolognese in combattimento con nazisti e fascisti nei giorni terribili della strage di Monte Sole. Alle 18 dialoga con l’autore il giornalista Giorgio Tonelli. Doppia commemorazione poi sabato a Sasso Marconi, con appuntamento al cippo dedicato a padre Mario Ruggeri alle 16 in via Barlede con la benedizione impartita dal parroco di Rasiglio alla presenza dei Padri Carmelitani e dei rappresentanti delle istituzioni. Alle 17 il trasferimento al cippo del Cavalazzo che ricorda la battaglia di Rasiglio con gli interventi dei sindaci di Sasso, Casalecchio, Zola e Monte San Pietro, la partecipazione delle associazioni Anpi e Aned e la musica della scuola G. Torelli.