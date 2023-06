Celebrazioni, in scena si narra l’altrove

di Francesco Moroni

"Il fil rouge è quello di materializzare la potenza della narrazione". Tutti gli spettacoli che andranno in scena sono ispirati a film, libri, addirittura album musicali iconici. "Tutti coloro che saliranno sul palco porteranno una storia o un racconto per condurre il pubblico altrove - puntualizza Filippo Vernassa, direttore artistico del Celebrazioni –.‘Altrove’ è infatti la parola su cui ci siamo voluti concentrare". Così il teatro di via Saragozza presenta la stagione di prosa 2023-2024, dopo una scorsa annata che ha regalato numeri eccezionali: 103mila presenze, 134 giornate di attività, 102 di spettacoli e 32 eventi privati, con una capienza media della sala piena all’80% e quasi 1.300 abbonati. "Non solo – aggiunge Vernassa –: c’è un dato Istat che testimonia come, negli ultimi 10 mesi, sia aumentata la fruizione dal vivo. Dopo due anni complicati, il teatro e il settore sono di nuovo in crescita".

Sono 14 gli spettacoli attraverso cui si articola questo senso di ‘altrove’. Un ‘altrove’ nel tempo espresso, ad esempio, con Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto con Giuseppe Zeno ed Euridice Axen, diretti da Marcello Cotugno (21 e 22 dicembre). E ancora Fantozzi. Una tragedia con Gianni Fantoni e la regia di Davide Livermore (16, 17 e 18 febbraio 2024) e Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque (dal 2 al 5 maggio), ultimo lavoro di Giuseppe Giacobazzi. "Il pedone non è altro che la similitudine tra una vita passata, la mia, e la scacchiera – spiega l’attore –. Tra tutti i prezzi, il più umile, quello che viene sempre sacrificato è il pedone, mentre cerca di arrivare in fondo alla scacchiera per indossare, magari, un vestito migliore".

Ma ‘altrove’ è anche nella diversità, e allora Silvio Orlando porta La vita davanti a sé, il 17 e 18 novembre 2023, trasposizione teatrale dell’omonimo romanzo di Romain Gary. Diversi tra loro sono anche gli universi interiori dei personaggi di Mettici la mano che, l’11 e 12 aprile 2024, porteranno il pubblico in uno scantinato, nella Napoli bombardata del 1943.

‘Altrove nel caos’, filone che accomuna, su tutti, Il calamaro gigante, dal 19 al 21 aprile, con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, o il thriller psicologico Il Giocattolaio (23 e 24 febbraio) con Francesca Chillemi e Kabir Tavani. Non da ultimo, ‘altrove tra sacro e profano’: il 27 e 28 gennaio c’è Paradiso XXXIII. Dal 5 al 7 aprile 2024, invece, Neri Marcorè sarà protagonista, insieme a un gruppo di musicisti, de La buona novella, spettacolo ispirato all’omonimo concept-album di Fabrizio De André. Oltre agli show in abbonamento, Giuseppe Giacobazzi torna con Andrea Vasumi per riaprire le porte della sua Osteria Giacobazzi (7, 14, 21 e 28 novembre, 5, 12 e 23 dicembre), mentre lo psichiatra, sociologo, educatore e saggista Paolo Crepet proporrà al pubblico una serie di incontri. Il Celebrazioni è sostenuto dal ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Comune ed è patrocinato dalla Regione. Radio Bruno e il Resto del Carlino sono media partner. Info, abbonamenti e programma: teatrocelebrazioni.it.