Celebrazioni: le arti diventano trasversali

di Claudio Cumani

Più comodo, più sostenibile, più bello. Il Celebrazioni ha approfittato dei mesi estivi per un radicale ammodernamento dell’intera struttura, grazie alla partecipazione al bando sui fondi Pnrr. Theatricon srl, la società che gestisce la sala di proprietà della Casa di riposo Lyda Borelli, ha infatti vinto un sovvenzionamento di 400mila euro a cui ne ha aggiunti altrettanti: questo ha consentito il rifacimento completo dell’impianto di climatizzazione ma anche altri interventi significativi come il rinnovamento della cabina elettrica, l’indagine sulla qualità ambientale e il potenziamento del sistema antincendio. Non solo: Theatricon ha destinato altri 300mila euro per la sostituzione delle poltrone, dei tendaggi e del sipario. "Abbiamo voluto rendere più accogliente un patrimonio della città", spiega il legale rappresentante della società Giacomo Golfieri.

Chi entrerà in platea il 7 novembre, data dell’inaugurazione della stagione, troverà quindi un teatro completamento diverso. Sono 54 i titoli del cartellone (compresi i 14 spettacoli di prosa presentati prima dell’estate) che vanno a comporre, come dice il direttore artistico Filippo Vernassa, una mappa trasversale dei linguaggi contemporanei capace di spaziare dai tradizionali settori della danza, della musica e della comicità ai nuovi versanti della stand up e delle conferenze-spettacolo fino alle star del web approdate in palcoscenico. I segni della nuova stagione, di cui Qn-il Resto del Carlino è media partner, sono molto incoraggianti, avendo gli abbonamenti di prosa (dove spiccano i nomi di Silvio Orlando, Elio Germano e Neri Marcoré) già superato il tetto delle 1100 unità con una crescita del 10%.

Il palinsesto. Si comincia, come abbiamo detto, il 7 novembre con ‘Osteria Giacobazzi’ che, oltre a varie date fra novembre e dicembre, prevede la sera del 23 un curioso ‘Natale in Osteria’. Ma già l’8 e il 9 novembre Luca Ravenna propone il suo ‘Red Sox’: il comico fa parte della sezione ‘Stand up’ che prevede successivamente anche Daniele Tinti (‘Crossover’) e Francesco De Carlo (‘Bocca mia taci’). Capodanno lo si passa con ‘La strana coppia’ formata da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia mentre il 26 dicembre il ’violinista Jedi’ Andrea Casta offre un innovativo concerto visual ricco di effetti speciali. Il cartellone può essere letto anche nelle sue varie sezioni. La danza, che apre il 10 dicembre con ‘Lo schiaccianoci’ della Roma City Ballet Company diretta da Luciano Cannito, si segnala per i ritorni di un maestro come Daniel Ezralow, dell’innovatore Emiliano Pellisari e di uno stimato coreografo quale Fabrizio Monteverde. L’attenzione maggiore è però puntata sulla compagnia hip hop E. L Squad (11 gennaio) che si annuncia imperdibile. Il musical è segnato dall’intramontabile ‘Grease’ della Compagnia della Rancia e dal musical ‘Pippi Calzelunghe’ nato da un’idea del grande Gigi Proietti. I concerti offrono, oltre ai Gov’t Mule, all’abituale notte gospel e al doveroso omaggio a Ennio Morricone, un’inconsueta ‘Queen Rhapsody’ scritta da Francesco Freyrie e diretta da Daniele Sala.

Si ride con Giampaolo Morelli, Paolo Belli, Panpers e Max Angioni ma anche con le signore del sorriso Debora Villa, Chiara Francini e Geppy Cucciari (che torna l’8 marzo con ‘Perfetta’ dell’indimenticato Mattia Torre). E si arriva alle riflessioni sull’attualità. Paolo Crepet sarà presente con tre incontri, Ilaria Capua racconterà di ‘salute circolare’, Umberto Galimberti parlerà dell’io e del noi. E ancora la conferenza scenica di Diego Della Palma sulla bellezza e il monologo di David Parenzo ‘Ebreo’. Ovviamente, c’è altro e di più. Non a caso, Vernassa parla di un teatro aperto almeno 210 serate l’anno.