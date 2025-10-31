Celebrazioni per l’Unità nazionale e le forze armate

Il primo fine settimana di novembre si svolgeranno le celebrazioni della festa dell’Unità nazionale e delle forze armate. Domani alle 10, a Pietracolora si celebrerà la santa messa nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia per poi deporre una corona di fiori ed eseguire l’alzabandiera solenne. La cerimonia sarà ripetuta a Santa Maria Villiana alle 15.30. Domenica 2 novembre, alle 9.15, il ritrovo è nella piazza municipale del capoluogo per alzabandiera e deposizione di un omaggio floreale al monumento del sindaco Arnaldo Brasa, medaglia d’argento al valor militare. A seguire, il corteo accompagnato dal locale corpo bandistico si muoverà verso la chiesa dei Santi Michele Arcangelo e Nazario dove, alle 10, si svolgerà la messa. Alle 11.15 ci si sposterà al parco delle rimembranze. Al termine di ogni commemorazione, il sindaco Giuseppe Pucci porterà il proprio saluto. La festa dell’Unità nazionale e delle forze armate fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale contro l’impero austro-ungarico, in seguito all’armistizio di Villa Giusti firmato il 3 novembre 1918. L’ evento permise all’Italia l’annessione delle ‘terre irredente’ di Trento e Trieste, completando il processo di unificazione nazionale.

f. m.