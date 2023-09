Celebrazioni religiose, gastronomia e mercatini sul sagrato di Santa Maria del Castello

Da oggi a domenica, celebrazioni religiose, gastronomia, mercatini, musica e cultura per la Festa di Santa Maria del Castello a San Lorenzo in Collina. Primi rilievi di Monte San Pietro dove intorno all’antica pieve i residenti e i volontari danno vita ad una sagra tradizionale. Sabato sera alle 21 in chiesa il concerto d’organo con coro di musiche e componimenti rinascimentali eseguiti sotto la direzione del maestro Zappacosta. Ancora musica in programma domenica che vede sul sagrato l’esibizione in concerto del corpo bandistico Zanoli. Mentre la sera è in programma la presentazione del libro su Le pievi bolognesi in alcuni acquerelli del Cinquecento con l’intervento degli autori Renzo Zagnoni e Roberto Labanti.