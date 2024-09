Celebrazioni: risate, volti del web e musica

Una proposta artistica "trasversale ed eterogenea per i linguaggi artistici e i riferimenti alle nuove generazioni". Così il direttore artistico del Teatro Celebrazioni, Filippo Vernassa, ha introdotto i 60 titoli in cartellone per la prossima stagione. E ai 14 spettacoli di prosa annunciati a giugno (che hanno già raccolto mille abbonamenti con protagonisti che spaziano da Gioele Dix a Drusilla Foer fino a Stefano Massini e Walter Weltroni), si aggiungono la danza, musica e musical, le rassegne Riflessi, Comedy e Dal web al palcoscenico. Il Celebrazioni, che lo scorso anno ha raggiunto il record di 105mila spettatori, "è un’istituzione culturale della città – ha detto il sindaco Matteo Lepore –. Con una gestione sociale e culturale di grande respiro, il teatro è riuscito, dopo la pandemia, a ricostruire un’offerta importante".

Ad aprire la rassegna Comedy, il 15 ottobre, sarà Giuseppe Giacobazzi, presente in più occasioni e a Capodanno. Poi Paolo Ruffini, Ezio Greggio, Giovanni Vernia, Maurizio Lastrico, Max Giusti, Francesco De Carlo, Gabriele Cirilli e Paolo Cevoli. Il 27 marzo in scena Vito con L’altezza delle lasagne. Monologo di sopravvivenza alimentare, "uno spettacolo bonariamente cattivo sul mondo del food", ha spiegato l’attore. La rassegna Riflessi. La realtà che si racconta riunisce la criminologa Roberta Bruzzone, lo psicanalista Massimo Recalcati, il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti, Geppi Cucciari, Rocco Siffredi e Marianna e Marco Morandi, protagonisti di Benvenuti a casa Morandi, in scena il 23 marzo. "Una commedia che ricalca la nostra memoria – spiegano Marianna, lontana dalle scene da 30 anni, e Marco – ricca di aneddoti e ricordi", condivisi con papà Gianni.

Il prof Vincenzo Schettini aprirà Dal web al palcoscenico il 25 ottobre con La fisica che ci piace. A seguire, le star dei social Awed, Dose e Dadda, ma anche Giuseppe Cruciani in Via Crux. Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire, Pierluca Mariti, Emiliano Luccisano, la comica Chiara Anicito e il tiktoker Shamzy.

Cinque gli spettacoli di danza, già svelati a giugno, della compagnia Les Farfadais, Parsons Dance, Rbr Dance Company e eVolution Dance Theatre. Per la rassegna musicale arriveranno gli Haken il 25 settembre, Malika Ayane il 18 novembre, Eric Waddell e il gruppo The Abundant Life Gospel Singers e The Black Blues Brothers. L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, salirà sul palco l’8 marzo con Alla scoperta di Morricone e The Musical Box il 9 marzo con Genesis Live - The Original 1972/73 Show. Si rinnova poi la collaborazione con il Bologna Jazz Festival con il musicista etiope Mulatu Astatke, e con il Bologna Festival che con il Baby Bofe’ proporrà Il lago dei cigni di Ciajkovskij. Tra i musical ci sono Grease firmato dalla Compagnia della Rancia e Shrek.

Alle novità della stagione si aggiungono due progetti: il primo, Celebrazioni inVita, dedicato alle nuove generazioni per svelare il dietro le quinte della macchina teatrale. Il secondo, a partire dal 15 ottobre, verrà reso pubblico sul sito del teatro e s’intitola Celebrazioni 3D. Gli utenti avranno la possibilità di esplorare la sala, il foyer, il bistrot e il palcoscenico, scoprendo contenuti interattivi e approfondimenti tematici.