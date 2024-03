Celebrazioni. Salemme si fa in quattro a Casa Cupiello

Quattro serate, da stasera alle 21 a domenica, al Celebrazioni con la commedia di Eduardo De Filippo per eccellenza: Natale in casa Cupiello, con la regia e l’interpretazione di Vincenzo Salemme e le musiche di Nicola Piovani. "Mi sono avventurato nel capolavoro di Eduardo, mettendo in piedi una macchina pazzesca, davanti e dietro le quinte, a cui lavorano più di 40 persone – afferma il regista– . Portare in scena per la prima volta un’opera così fondamentale per il teatro italiano è stata una gioia immensa". Salemme incontrò Eduardo nel 1977.

"Andai a Cinecittà per provare a fare la comparsa in qualcuna delle sue commedie che stava registrando per la Rai – racconta. E lo incontrai in una pausa della lavorazione. Sono passati, da allora, ben 47 anni".