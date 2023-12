Celestini, che Rumba per Francesco

Il teatro non si è fatto trovare impreparato dalle celebrazioni dell’ottavo anniversario della morte di San Francesco che sono partite quest’anno e ne dureranno quattro. Già in questa stagione sono infatti tanti gli artisti impegnati a a raccontarlo, da Simone Cristicchi (Franciscus è una sorta di musical per artista solista) a Giovanni Scifoni (Fra è il divertente spettacolo capace di dipingere il santo come una popstar). La lettura più radicale (e comunque assolutamente rispettosa) della figura del santo è quella che traccia Ascanio Celestini: solo, accanto al fido musicista Gianluca Casadei, in una scena occupata da qualche sedia e da un piccolo fondale dipinto, l’attore racconta ‘laicamente’ in oltre due ore di monologo un ritratto originale di uno degli uomini più anticonformisti e affascinanti del Cristianesimo. Rumba. L’Asino e il Bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato (ultima parte della trilogia composta da Laica e Pueblo) è in scena all’Arena del Sole dal 26 al 28 dicembre. È a Natale e nel parcheggio svuotato di un centro commerciale che Celestini immagina si rappresenti per alcuni pellegrini la parabola del santo. Durante la narrazione appare così la gente di periferia: il magazziniere analfabeta Giobbe, lo zingaro fumatore incallito, l’ex prostituta rumena ora alla guida di un bar stipato di slot. "Perché – spiega Ascanio – oggi troveremmo Francesco fra i barboni che chiedono l’elemosina o i facchini africani che spostano pacchi".

Celestini, chi era allora Francesco?

"Un personaggio scomodo: non toccava il denaro, camminava scalzo, non maneggiava armi, non viveva nelle case di mattoni. Si presentava come ultimo, si definiva idiota ed era scettico nei confronti di chi girava attorno alle cose. È una figura nuova capace di stare dalla parte degli ultimi. Come noi, viveva in una società in grande trasformazione dove i ricchi erano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri e attraversava un periodo di grandi guerre".

La sua battaglia per la pace è stata costante?

"Tentò per tre volte di andare in Terra Santa a predicare il Vangelo fra i saraceni e ci riuscì soltanto alla terza. I mussulmani rimasero stupiti alla vista di un cristiano che arrivava senza armi e cavallo e senza nemmeno le scarpe. Quando tornò a casa scrisse nella famosa Regola che bisognava servire tutte le creature, anche i saraceni. Fu allora che, ritiratosi in una grotta de La Verna ricevette quelle stimmate che Chiara definì chiodi di carne".

Si può dire che la figura del santo è stata riconsiderata nel tempo?

"Assolutamente sì. Per molto tempo è stata la biografia di Bonaventura di Bagnoregio, che aveva fatto distruggere tutti gli scritti a lui precedenti, a guidare gli studiosi. Poi è tornata alla luce la prima narrazione, quella che Tommaso da Celano scrisse nel 1228. Furono alcuni frati a disobbedire a Bonaventura e a nascondere il documento. È Tommaso, ad esempio, a narrarci del presepe voluto da Francesco a Greggio nel 1223 fatto soltanto della mangiatoia, di un bue e di un asino per mostrare la povertà autentica".

È vero che non sempre i frati che lo affiancavano ne condividevano le posizioni?

"Negli ultimi tempi la comunità si era allargata a dismisura e gli ultimi adepti, a volte, lo ritenevano un po’ fanatico. Le posizioni che ha preso sono rimaste universali nei secoli. Non scambiamolo per un hippy moderno: era un uomo dal pensiero medioevale, rispettoso della Chiesa e devoto al papa a cui aveva chiesto solo di predicare. Ed era un poeta altissimo. Il suo cantico delle Creature resta un testo sublime, il più antico della letteratura italiana composto un secolo prima di Dante".