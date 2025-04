Celestini e Tonacci, cronache da Gaza. Viaggio sopra e sotto l’orrore

Si va giù, in profondità. Dieci metri, venticinque metri, trenta metri, più il tunnel va giù più l’ossigeno diminuisce e si fatica a respirare quest’aria esausta, mille volte respirata da altri. Si chiama L’aria esausta. Cronache sopra e sotto Gaza, lo spettacolo che Ascanio Celestini e Fabio Tonacci presentano stasera all’Oratorio di San Filippo Neri (alle 20.30) all’interno della rassegna ’Frontiere’ a partire dalle cronache della guerra a Gaza scritte da Tonacci per Repubblica. In scena anche il musicista Gianluca Casadei e le immagini di Franco Biagioni. Tonacci, inviato di guerra, è salito su un aereo che trasportava la speranza dei bambini palestinesi feriti dalle esplosioni dei missili, ma è anche sceso nel sottosuolo di Gaza per raccontare un pezzo di mondo che non vediamo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.