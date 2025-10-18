Una cella in Piazza Maggiore, a Bologna l'installazione choc: “Ecco com’è la vita dietro le sbarre” / Video

Bologna, 18 ottobre 2025 – Due lettini singoli, dei mini sgabelli, un mobiletto, un bagno. All'unica finestra, le sbarre.

Il carcere nel cuore del centro storico, con cella a ricordare a tutti che ci sono migliaia di persone che vivono lì, ogni giorno. Chi si trova a passare da piazza Maggiore in questi giorni non potrà fare a meno di notarla. Questa è la vita dietro le sbarre, di cui la grande installazione nel cuore del centro storico diviene il simbolo, proprio per sensibilizzare i cittadini sulle condizioni carcerarie.

La cella riprodotta in piazza Maggiore: l'installazione choc per sensibilizzare la cittadinanza sulla "vita dietro le sbarre” (foto Schicchi)

Perché una cella in piazza Maggiore?

L'obiettivo è di fare conoscere, toccare con mano per comprendere. Non è casuale la scelta di piazza Maggiore, cuore simbolico della città, per ospitare "La vita dietro le sbarre", l'iniziativa promossa dalla Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, assieme al proprio Osservatorio ‘Diritti Umani, carcere ed altri luoghi di privazione della libertà’, con la collaborazione con Extrema Ratio e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e del Comune di Bologna si svolge oggi e domenica in piazza Maggiore. Proprio domenica 19 è atteso qui anche il cardinale Matteo Zuppi.

L'installazione, una cella carceraria a grandezza reale, fedelmente arredata e ricostruita grazie alla collaborazione e alla realizzazione del Lions Club Borgo Panigale Emilia Ponente, sarà liberamente visitabile da chiunque voglia varcarne la soglia e confrontarsi, anche solo per pochi minuti, con uno spazio che diventa confine, con la misura ristretta entro cui si consuma la quotidianità di migliaia di persone.

L’iniziativa nasce con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle condizioni carcerarie, restituendo una percezione tangibile di ciò che significa “vivere dietro le sbarre”: pochi metri quadrati dove il tempo si dilata, la privacy scompare e la dignità rischia di spegnersi. Entrare in quella cella significherà, anche solo per un istante, sentire il peso dello spazio negato, della libertà sospesa, del silenzio che riempie ogni respiro.

“Salvaguardare costituzione e principio di umanità”

Partecipano anche il presidente della Regione Michele de Pascale e lo scrittore Alessandro Bergonzoni. Questa è la riproduzione fedele di una cella per due persone. "A Bologna ci sono quasi 800 detenuti, di questi un quarto è in attesa di giudizio: ricordiamo sempre il principio di non colpevolezza scolpito sulla Costituzione. Solo il 20 per cento di loro lavora". Dice Flavio Piccinin, presidente dell'Ordine degli avvocati: "Chiunque di voi per un attimo metterà la testa dentro questa gabbia, si renderà conto di cosa significa scontare la pena - pur se legittima - lì dentro".

"Il carcere di Bologna è sovraffollato - dice l'avvocato Ettore Grenci, che fa parte dell'Osservatorio carcere. Cerchiamo almeno di garantire il principio di umanità ai detenuti. Speriamo che con questa iniziativa si riesca a sensibilizzare i cittadini. Bologna è una città sensibile".

"Sono traditi i nostri principi fondamentali fissati nella Costituzione - dice il professor Nicola Mazzacuva, presidente della Camera penale bolognese -, la certezza della pena carceraria e il fine rieducativo della pena. C'è una visione comune degli avvocati e dei magistrati, abbiamo di recente sottoscritto un comunicato. È incredibile che dalla politica" non ci sia una reazione. "Abbiamo detto: non c'è più tempo". Sull'indulto: "Si dà un minimo di chance di rieducazione a quel detenuto. Non cambia nulla, uscirebbe comunque dopo sei mesi".

"Ci siamo fatti mandare i disegni - spiega l'architetto Stefano Simoncini - e abbiamo provato a immaginare come una cella potesse essere installata in piazza Maggiore. Ecco perché il colore nero, che dà il senso dell'oscurità, della notte. L'arredamento è quello originale, la porta e la finestra hanno sbarre simboliche".

Una cella riprodotta fedelmente in piazza Maggiore

Bergonzoni: buttiamo le chiavi di porte inesistenti

Alessandro Bergonzoni sottolinea: "Se uno non ha un parente in carcere, se non ha vissuto questo dramma, è più lontano. Questo progetto io lo chiamo 'Viaggio nello spazio'. Perché noi cittadini siamo a migliaia di chilometri dallo spazio carcerario. Noi siamo lontani anni luce da questo mondo. E questa iniziativa è proprio pensata per avvicinare a quel mondo. Vorremo portare dei detenuti in teatro per tutta la stagione teatrale riservando loro dei posti. Poter aprire, poter fare vedere a queste persone che esiste anche arte, musica, teatro". Poi ironicamente "sappiamo che droga e malattia psichiatrica non hanno niente a che fare con il mondo carcerario. A me viene sempre questo dubbio: cercare di dare dei diritti, non dei favori. Noi abbiamo sempre l'idea dell'eccezione. Invece, io sono per buttare via la chiave. Ma che non ci siano più le porte".

Bergonzoni fa il pieno di applausi. "In Norvegia hanno pensato che non si danno più di vent'anni. Perché dopo 20 anni tu, Stato, hai fallito. Oggi non va di moda il diritto - prosegue Bergonzoni -, la detenzione è sempre una forma di violenza. E credo che il cittadino debba viverlo come se dentro ci fosse il proprio figlio". "Entrate - invitano -, è un palcoscenico agghiacciante" e "uno spazio claustrofobico ".

Il governatore Michele de Pascale: “Lavoriamo sul reinserimento”

"Un'iniziativa che il merito di portare in piazza un tema così grave, così importante per la nostra comunità". E lo fa invocando il tema della cultura. "È fondamentale che ciascuno cerchi di fare meglio e di più di quanto fatto finora. I numeri della nostra Regione devono essere pubblici" . E agire per "le misure alternative e il reinserimento. Per chi vuole intraprendere un cammino nuovo e incontra difficoltà anche fuori nel riprendere un cammino di comunità. Dobbiamo far sì che la società fuori sia pronta a riceverli e accoglierli".

Estrema Ratio: diritti quotidianamente violati

"Estrema Ratio non poteva che accettare l'invito della Camera Penale per portare a cultura del garantismo in piazza - spiega il presidente dell'associazione Francesco D'Errico -, la carne viva incisa dei detenuti conferma che sono quotidianamente violati i diritti. Non è vero che il carcere è garanzia di sicurezza. Meno si resta in carcere e meno c'è la possibilità di commettere poi reato, lo dicono i dati. Più istruzione, più cultura, più società. Questo sì garantisce più sicurezza. Un'estate calda, violenta, non è riuscita a scuotere la politica. Conoscere per deliberare, non decidere su dati falsi intossicati da una narrazione menzognera".

La volontaria della Dozza

Parla anche una volontaria della Dozza: "In cella si ritrovano due rotoli di carta igienica per una settimana. C'è chi non ha niente. E non può permettersi di comprare nemmeno una bottiglietta d'acqua. In ogni braccio ci sono tre o quattro agenti per 120 detenuti. I volontari quindi per loro diventano angeli, diventano respiro. Lì i diritti fondamentali sono lesi. La maggior parte sono lì per reati legati alla droga, spaccio, piccoli fatti, estorsioni".

Il garante dei detenuti Antonio Ianniello

"Iniziare a parlare di liberazione anticipata speciale è assolutamente prioritario. In un contesto di sovraffollamento, gli operatori non riescono a prendere in carico le singole vicende personali e detentive delle persone. Il rischio che si può configurare, in maniera assai crudele e tragica, è che le persone più fragili possano raggiungere nell'esperienza della detenzione il loro punto di rottura".