Celli diserta summit con Clancy e attacca Begaj

"Un sindaco, per essere grande, può anche permettersi di tornare indietro sulle sue scelte. Di dire che il parco delle Besta deve essere salvato e tutelato. La grandezza di un sindaco si giudica anche su questo".

A sostenerlo è Davide Celli, consigliere comunale dei Verdi, che torna a criticare la giunta Lepore, dopo lo strappo seguito alla vicenda del film filorusso di Villa Paradiso. Uno strappo che ha visto il primo cittadino, di fatto, sfrattare dalla maggioranza il consigliere di Europa Verde, reo di voler vedere il film. Il consigliere aveva gridato alla censura ed erano, poi, seguite aperture sia dal sindaco sia da Coalizione civica per ricucire. Ma non senza critiche da parte di Lepore e da sinistra con Detjon Begaj per "l’assenteismo di Celli in consiglio perché non basta incantenarsi agli alberi per fare una foto". Parole che non sono andate giù al consigliere che, in Consiglio, annuncia di voler disertare l’incontro tra il leader dei Verdi Angelo Bonelli e la vicesindaca di Coalizione Civica Emily Clancy.

Vertice chiesto proprio dai Verdi dopo la cacciata di Celli dalla maggioranza per la sua posizione a favore della proiezione del film filorusso. Ma, da quello che filtra, il summit che doveva essere fissato in questi giorni slitterà perché lo stesso Bonelli avrebbe preso tempo. Celli, dalla sua, torna a parlare del caso delle scuole Besta dopo aver dato vita, nel corso del suo intervento, a un acceso scontro proprio col capogruppo di Coalizione Civica Begaj. "Non mi sono mai permesso di dare un giudizio sul lavoro degli altri consiglieri – dice l’esponente dei Verdi – invece Begaj ha avanzato sui giornali non poche critiche nei miei confronti. Vorrei ricordare che quando Begaj non era ancora nato, io già difendevo l’ambiente e mi incatenavo agli alberi". Pronta la replica del capogruppo di sinistra: "C’è anche un’etica, che va mantenuta".

Intanto la lotta del comitato di protesta per le Besta, contrario all’abbattimento e ricostruzione delle scuole di viale Aldo Moro, spara un’altra cartuccia: un ’Premio Attila’ da conferire al Comune perché "dove passa il sindaco non cresce più l’erba".

ros. carb.