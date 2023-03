Cellophanatura di riviste Si assume una risorsa

Cercasi addetto o addetta alle macchine cellophanatura riviste.

La figura dovrà essere in grado di effettuare gli avviamenti su macchinari Sitma per la cellophanatura a copia singola di riviste con o senza indirizzo. Il luogo di lavoro è Bologna ed è offerto un contratto a tempo indeterminato.

L’orario è full-time, da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. Si richiede il possesso della patente B e, preferibilmente, essere automunitoa.

con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante “Invia candidatura“ e segui le istruzioni riportate.