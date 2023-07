Cellulare sequestrato nella Penitenziaria di Bologna, Cgil denuncia sovraffollamento

Un altro cellulare sequestrato dalla penitenziaria alla sezione Alta Sicurezza della Dozza. Lo segnala la Fp Cgil, spiegando che è stato trovato sabato, "durante un normale controllo di routine – spiega il sindacato –: il detenuto, scoperto, ha tentato di liberarsi del telefono, ma grazie all’abilità del personale è stato recuperato e sequestrato. Da tempo la Fp Cgil denuncia la grande facilità con la quale i detenuti introducono oggetti di vario genere e soprattutto cellulari all’interno dell’Istituto, ma le segnalazioni sono inascoltate dall’Amministrazione". Tutto questo mentre alla Dozza, prosegue la Fp Cgil, "c’è un sovraffollamento senza precedenti, i detenuti sfiorano sempre più spesso le 800 unità con una sezione chiusa per lavori e il reparto Infermeria che ha toccato cifre record, a fronte di provvedimenti di sfollamento con effetti nulli. Chiediamo immediati ed urgenti interventi per alleviare condizioni di lavoro proibitive per il personale e contestualmente condizioni dignitose per la popolazione detenuta".