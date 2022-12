Cellulari, ripetitori per l’Appennino profondo

Nel 2023 il progetto "Cellulare in montagna" farà tappa a Pietracolora nel Comune di Gaggio Montano. Il piano portato avanti dalla Regione Emilia Romagna, attraverso la società partecipata Lepida, ha l’obiettivo di coprire le aree bianche, vale a dire quelle zone che non sono fornite da un segnale telefonico perché le varie compagnie non hanno interesse ad allestire nuovi impianti non essendoci un sufficiente rapporto tra numero di abitanti e costi tale da preventivare un guadagno.

Il progetto, quindi, prevede un investimento complessivo di 2 milioni di euro e, nell’anno che si appresta a finire, sono già stati attivati diciassette impianti.

Tra questi, tre hanno consentito l’utilizzo dei telefonini nelle zone più isolate di Castel d’Aiano, Lizzano in Belvedere nei territori di Pianaccio e Monteacuto delle Alpi e Castiglione dei Pepoli, in questo caso grazie al forte senso civico di un cittadino che ha messo a disposizione di una propria area privata.

"Si tratta di un investimento che rivendichiamo con forza – spiega l’assessore regionale alla montagna Igor Taruffi – perché quello telefonico è oggi un servizio fondamentale e non possiamo accettare che le regole del mercato escludano interi territori. Il posizionamento lungo la dorsale appenninica regionale di decine di tralicci a cui le compagnie possono agganciarsi garantirà così copertura telefonica anche a quelle aree che altrimenti ne rimarrebbero sprovviste".

Il piano prevede che entro il 2025 vengano posizionati altri 23 tralicci, dei quali almeno due interessano la montagna bolognese con l’attivazione di un ponte ad Alto Reno Terme, in quella che prima della fusione con Porretta Terme sarebbe stata definita la parte più alta del comune di Granaglione, e Lizzano in Belvedere, comprendendo così il Corno alle Scale e dando un servizio in più ai turisti.

Tra l’altro, con il ponte di Pietracolora dovrebbe risolversi anche la delicata questione che riguarda le zone limitrofe a Marano, altra frazione del comune di Gaggio Montano, dove, a causa di una serie di conflitti, vi sono parecchie aree bianche soprattutto lungo il percorso che collega la vecchia Porrettana ai piccoli borghi. Discorso identico per la linea ferroviaria che in questo momento accusa una assenza di campo tra le stazioni di Riola e Silla.

Massimo Selleri