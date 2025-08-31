Cellulari nelle scuole di Bologna? Purché siano spenti, ecco tutte le misure

Bologna, 31 agosto 2025 – Tasche portaoggetti appese al muro, scatole, armadietti. A mali estremi, arruolati anche gli zainetti personali purché lui sia spento. Il lui in questione è lo smartphone che, per volere del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, da settembre, sarà off limits alle superiori. Dalla prima all’ultima campanella, intervallo incluso.

Non valgono neppure i motivi didattici che, invece, salvano tablet e pc. Dallo stop si salvano i cellulari che sono considerati strumenti compensativi o dispensativi per Dsa, Bes o studenti con disabilità. Nel complesso, è comunque un giro di vite molto forte rispetto ai tentativi più o meno in corso che, quanto meno alla pausa mattutina, permettevano la riaccensione. Tranne al liceo Malpighi: il cellulare rimane sempre muto. Obiettivo della circolare di Valditara: ridurre le distrazioni, incrementare la concentrazione durante le lezioni, arginando l’uso improprio dei dispositivi digitali che, secondo diverse indagini, rappresentano una delle principali fonti di dispersione cognitiva.

Così, tra le mille incombenze di inizio d’anno, le superiori stanno ragionando sul da farsi. Nella quasi totalità porteranno il tema del divieto (come gestirlo, come conservare il cellulare ed eventuali sanzioni) nei Collegi dei docenti in agenda da lunedì. Questo perché lo stop del device in classe non è mai disgiunto da aspetti educativi. Sarà poi il Consiglio di Istituto a fissare le sanzioni, inserendole nel regolamento di istituto. Da cambiare anche il patto di corresponsabilità educativa.

Qualche istituto statale si salva perché ha giocato in netto in anticipo. Come l’Iis Luxemburg dove i tasconi – in cui infilare il telefonino alla prima campanella – sono appesi al muro da almeno tre anni. Idem al liceo Minghetti dove i telefonini si tenevano in tasca. Ora, però, “stiamo valutando l’acquisto di armadietti”, spiega il preside Roberto Gallingani. Proibizione già in regolamento al liceo Copernico, ma un aggiornamento, alla luce della circolare ministeriale, sarà d’obbligo. Dall’anno scorso tasche al muro all’Iis Manfredi Tanari, mentre all’Iis Aldini Valeriani il cellulare spento resta nello zaino. Al liceo artistico Arcangeli lavori in corso. “Il nostro problema – rivela la preside Margherita Gobbi – è dove conservarli perché i nostri studenti ruotano su varie classi”. L’orientamento del liceo di via Marchetti è l’acquisto di scatole portaoggetti.

Al liceo Laura Bassi la pratica verrà istruita al primo collegio, come pure al liceo Fermi. “In Collegio dei Docenti si discuterà come gestire il divieto”, osserva il preside Fulvio Buonomo che sta per lasciare il liceo di via Mazzini per la guida dell’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani. Di certo c’è che, sino ad ora, il Fermi ha sperimentato lo stop a macchia di leopardo. “In molte classi, lo smartphone viene tenuto spento. Rimane, comunque, un tema molto delicato perché alcuni docenti lo fanno usare per motivi didattici”, puntualizza Buonomo.

Ragionamenti in corso all’Ipsas Aldrovandi Rubbiani. “Intanto va chiarito che non è in nostro potere sequestrare alcunché – avverte il preside Matteo Battistelli –. Cercheremo di cogliere la ratio della norma, recuperando una corretta socialità ed educando i ragazzi ad un utilizzo corretto”. È comunque “una sfida difficile: ormai il cellulare è un prolungamento del nostro corpo. Occorre una maggiore responsabilizzazione da parte di tutti”.