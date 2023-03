Cemis, l’ufficio acquisti cerca impiegati

Cronaca

Passante, si lavora anche di notte Rumore e cantieri anti-ingorghi Autostrade chiede due deroghe

Intesa con Palazzo d’Accursio per intervenire con il buio, al fine di evitare troppi disagi alla viabilità. Serve anche l’ok formale di Arpae per poter superare i limiti acustici in prossimità delle abitazioni.